Кремль отримував усі результати аналізів Олексія Навального, – ЗМІ
Високопосадовці адміністрації президента Росії мали доступ до результатів аналізів Олексія Навального. У лікарні Омська, де перебував російський опозиціонер, були присутні керівники УМВС.
У Кремлі першими отримували інформацію про стан Навального
Кремлівські чиновники володіли інформацією про стан Навального значно раніше, ніж ці дані надходили до ЗМІ. Про це інформує MBK-news з посиланням на "Проект".
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Один з чиновників навіть поділився результатами обстежень, яких ще не було у ЗМІ, з кореспондентом "Проекту". Він пояснив: ось це показує, що у Навального "точно не було отруєння",
– повідомляє ресурс.
ЗМІ проаналізували фотографії з кабінету головного лікаря медзакладу Омська, де перебував Навальний. Там перебували троє чоловіків у костюмах – схожі на співробітників органів. Одним з присутніх виявився керівник регіонального УМВС.
Головний лікар відмовився коментувати інформацію
Головний лікар, своє чергою, відмовився повідомляти, хто ці люди в цивільному, а також розкривати причини їхнього візиту. Медик зазначив лише: на процес лікування вони не впливали.
У лікарні Омська були керівники УМВС РФ / Фото "Проект"
Що відомо про стан Олексія Навального
- 20 серпня під час польоту з Томська до Москви Олексію Навальному стало погано. Літак екстрено посадили в Омську.
- Політика госпіталізували в реанімацію, він впав у кому.
- Соратники опозиціонера переконані, що його отруїли.
- Спочатку російські медики говорили, що знайшли в організмі Навального небезпечний хімічний компонент. Однак потім змінили свою думку, сказавши, що в крові отрути не знайдено.
- Омські лікарі діагностували у Навального порушення обміну речовин.
- Після довгих переговорів опозиціонера таки вдалось вивезти на лікування до Берліна.