Високопосадовці адміністрації президента Росії мали доступ до результатів аналізів Олексія Навального. У лікарні Омська, де перебував російський опозиціонер, були присутні керівники УМВС.

У Кремлі першими отримували інформацію про стан Навального

Кремлівські чиновники володіли інформацією про стан Навального значно раніше, ніж ці дані надходили до ЗМІ. Про це інформує MBK-news з посиланням на "Проект".

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Один з чиновників навіть поділився результатами обстежень, яких ще не було у ЗМІ, з кореспондентом "Проекту". Він пояснив: ось це показує, що у Навального "точно не було отруєння",

– повідомляє ресурс.

ЗМІ проаналізували фотографії з кабінету головного лікаря медзакладу Омська, де перебував Навальний. Там перебували троє чоловіків у костюмах – схожі на співробітників органів. Одним з присутніх виявився керівник регіонального УМВС.

Головний лікар відмовився коментувати інформацію

Головний лікар, своє чергою, відмовився повідомляти, хто ці люди в цивільному, а також розкривати причини їхнього візиту. Медик зазначив лише: на процес лікування вони не впливали.



У лікарні Омська були керівники УМВС РФ / Фото "Проект"

Що відомо про стан Олексія Навального