Олексій Навальний давно відомий своєю опозиційною діяльністю не тільки як політик. Адже він та його команда підготували десятки резонансних та гучних розслідувань, які стосувалися як Володимира Путіна, так і його близького оточення.

Небезпечних моментів для нього було дуже багато. Про те, чому політика отруїли саме в цей час в ефірі 24 каналу розповів російський журналіст Євген Кисельов.

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Він зазначив, що на це вплинули 3 фактори, які пов'язані між собою. По-перше, події в Хабаровську.

Довідка. 9 липня в Хабаровську затримали губернатора краю Сергія Фургала. Його звинуватили в організації вбивств і замахів на підприємців у 2004 – 2005 роках, після чого відправили до Москви і заарештували. Місцеві жителі впевнені в політичному підґрунті кримінального переслідування Фургала. З 11 липня в Хабаровську та інших містах краю тривали мітинги на підтримку Фургала.

"По-друге, наближення єдиного дня голосування 13 вересня. В понад 30 регіонах мають відбутися місцеві вибори різного рівня. Обиратимуть губернаторів, законодавчі зібрання та мерів міст", – повідомив журналіст.

Як відомо, Навальний – прихильник так званого розумного голосування, яке базується на словах: "Голосуйте за кого завгодно, окрім ставленика Кремля". Може бути таке, що в 1 – 2 регіонах ця тактика призведе до появи нового губернатора чи мера, які не влаштують Кремль. Тоді виявлять нібито порушення під час виборів, через що їх не можна визнати дійсними,

– зазначив Кисельов.

Також він розповів, що багатьох регіонах вибори губернатора відбуваються у 2 тури. Якщо перед 2 туром буде лідирувати не кремлівський кандидат, то з ним, ймовірно, щось станеться: "чаю поп'є" або з'ясується, що він має відношенння до замовних вбивств. Зрештою його арештують, тобто на карті Росії з'явиться ще 2 – 3 Хабаровська.

"По-третє, білоруська історія. Якимось чином історія з Навальним могла відвести увагу людей від Хабаровська та Білорусі на іншу тему. Окрім того, приклад Білорусі заразний", – зазначив телеведучий.

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