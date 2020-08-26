Чому саме зараз отруїли Навального: російський журналіст назвав 3 причини
Олексій Навальний давно відомий своєю опозиційною діяльністю не тільки як політик. Адже він та його команда підготували десятки резонансних та гучних розслідувань, які стосувалися як Володимира Путіна, так і його близького оточення.
Небезпечних моментів для нього було дуже багато. Про те, чому політика отруїли саме в цей час в ефірі 24 каналу розповів російський журналіст Євген Кисельов.
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Він зазначив, що на це вплинули 3 фактори, які пов'язані між собою. По-перше, події в Хабаровську.
"По-друге, наближення єдиного дня голосування 13 вересня. В понад 30 регіонах мають відбутися місцеві вибори різного рівня. Обиратимуть губернаторів, законодавчі зібрання та мерів міст", – повідомив журналіст.
Як відомо, Навальний – прихильник так званого розумного голосування, яке базується на словах: "Голосуйте за кого завгодно, окрім ставленика Кремля". Може бути таке, що в 1 – 2 регіонах ця тактика призведе до появи нового губернатора чи мера, які не влаштують Кремль. Тоді виявлять нібито порушення під час виборів, через що їх не можна визнати дійсними,
– зазначив Кисельов.
Також він розповів, що багатьох регіонах вибори губернатора відбуваються у 2 тури. Якщо перед 2 туром буде лідирувати не кремлівський кандидат, то з ним, ймовірно, щось станеться: "чаю поп'є" або з'ясується, що він має відношенння до замовних вбивств. Зрештою його арештують, тобто на карті Росії з'явиться ще 2 – 3 Хабаровська.
"По-третє, білоруська історія. Якимось чином історія з Навальним могла відвести увагу людей від Хабаровська та Білорусі на іншу тему. Окрім того, приклад Білорусі заразний", – зазначив телеведучий.
Що відомо про отруєння Навального
- 20 серпня Олексію Навальному стало погано під час польоту з Томська до Москви. Літак екстрено посадили в Омську.
- Опозиціонера госпіталізували, він впав у кому. Його соратники переконані, що Навального отруїли.
- Прессекретарка політика припустила, що опозиціонеру щось підлили у чай в аеропорту.
- 22 серпня літак з Навальним прибув на лікування у німецьку клініку "Шаріте", чого попередньо домоглось оточення опозиціонера.