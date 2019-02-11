Болгарія відновила розслідування стосовно одного із фігурантів отруєння Скрипалів: що відомо

У Болгарії поновили розслідування справи про отруєння місцевого підприємця-зброяра Омеляна Гебрева. Все тому, що розслідувачі помітили зв’язок між болгарським отруєнням та тим, що відбулось у британському Солсбері. Точніше, – спільного фігуранта цих справ.

24 канал повідомляв, що третій імовірний учасник отруєння сім’ї Скрипалів у Солсбері, на якого нещодавно вийшли журналісти, раніше намагався отруїти у Болгарії підприємця Омеляна Гебрева. Мовиться про росіянина, так званого "Сергія Федотова", який відвідував Болгарію у ті ж дні, коли намагалися отруїти бізнесмена.

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Про те, що російські спецслужби можуть бути причетними до замаху на болгарського підприємця Гебрева, заявив 11 лютого на брифінгу в Софії генеральний прокурор Болгарії Сотір Цацаров, передає bTV.



За його словами, "Сергій Федотов", якого британська влада вважає пов'язаним з отруєнням екс-агента ГРУ Сергія Скрипаля, в'їжджав у Болгарію тричі, зокрема перебував у Софії 28 квітня 2015 року, коли Гебрева госпіталізували з отруєнням.

Болгарський підприємець вижив після замаху. У 2018 році він попросив прокуратуру відновити розслідування справи про своє отруєння, оскільки вважав, що його намагалися вбити отрутою із сімейства "Новачок".

Що таке "Новачок"?Це група хімічних агентів, що належать до класу фосфорорганічних отруйних речовин нервово-паралітичної дії.



Вони були розроблені в СРСР в Державному союзному Науково-дослідному інституті органічної хімії і технології, розташованому в Москві. Програма створення цих отруйних речовин мала назву "Фоліант".



Агенти групи "Новачок" – одні з найбільш токсичних отруйних речовин у світі. Ця речовина нервово-паралітичної дії, що вражає нервову систему людини. Якщо отруєння не призведе до летального результату, воно може спричинити параліч. Ураження від цієї речовини – практично невиліковне.

Лабораторія у Фінляндії не підтвердила наявності "Новачка" у пробах. Імовірно, у їжу підмішали велику дозу інсектициду. Однак аналізи все ж надіслали для перевірки у Великобританію.



За словами генпрокурора Болгарії, під час нового розслідування встановлені всі пересування "Федотова" країною, його перебування в готелях, оренду машин, контакти з болгарськими громадянами. Також він додав, що інші російські агенти, підозрювані в отруєнні Скрипаля, Болгарії не відвідували.



Дані розслідування прокуратура Болгарії надала прем'єр-міністру Бойко Борисову і послу Великобританії в Софії Еммі Гопкінс.

Розслідування отруєння у Солсбері:

– 5 вересня 2018 року британська прем’єрка Тереза Мей заявила, що підозрювані в отруєнні СкрипалівОлександр Петров та Руслан Боширов є офіцерами ГРУ РФ.



– 12 вересня Путін особисто заявив, що у Росії знайшли підозрюваних у замаху на Скрипалів, а 13 вересня пропагандисти RT опублікували інтерв’ю з людьми, які називають себе "Русланом Бошировим" та "Олександром Петровим".



– Bellingcat і The Insider з’ясували, що підозрювані в отруєнні у британському Солсбері екс-агента Сергія Скрипаля та його доньки Юлії – Олександр Петров і Руслан Боширов – справді є працівниками російських спецслужб.



– 26 вересня журналісти оприлюднили резонансне розслідування, у якому йшлось, що справжнє ім'я "Руслана Боширова" – Анатолій Чепіга.

– 11 жовтня журналісти вийшли на слід 3 учасника отруєння Сергія та Юлії Скрипалів.

– У лютому 2019 року стало відомо, що третій фігурант справи, так званий "Сергій Федотов", міг отруїти болгарського бізнесмена Омеляна Гебрева невідомою речовиною у 2015 році.

Що відомо про отруєння Сергія та Юлії Скрипалів?4 березня 2018 року у британському містечку Солсбері було отруєно колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його доньку Юлію.



Слідство встановило, що їх було атаковано сильнодійною нервово-паралітичною речовиною "Новачок". 10 квітня з лікарні було виписано Юлію Скрипаль, а 18 травня – вже самого екс-розвідника Сергія Скрипаля.



У березні після вищезазначеного отруєння десятки країн світу почали масово видворяти російських дипломатів на знак як солідарності з Британією, так і простесту проти Кремля.