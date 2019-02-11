Болгария возобновила расследование об одном из фигурантов отравления Скрипалей: что известно

В Болгарии возобновили расследование дела об отравлении местного предпринимателя оружейника Омеляна Гебрева. Все потому, что расследователи заметили связь между болгарским отравлением и тем, что произошло в британском Солсбери. Точнее – совместного фигуранта этих дел.

24 канал сообщал, что третий вероятный участник отравления семьи Скрипалей в Солсбери, на которого недавно вышли журналисты, ранее пытался отравить в Болгарии предпринимателя Омеляна Гебрева. Говорится о россиянине, так называемом "Сергее Федотове", который посещал Болгарию в те дни, когда пытались отравить бизнесмена.

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О том, что российские спецслужбы могут быть причастны к покушению на болгарского предпринимателя Гебрева, заявил 11 февраля на брифинге в Софии генеральный прокурор Болгарии Сотир Цацаров, передает bTV.

По его словам, "Сергей Федотов", которого британские власти считают связанным с отравлением экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля, въезжал в Болгарию трижды, в частности находился в Софии 28 апреля 2015, когда Гебрева госпитализировали с отравлением.

Болгарский предприниматель выжил после покушения. В 2018 году он попросил прокуратуру возобновить расследование дела о своем отравлении, поскольку считал, что его пытались убить ядом из семейства "Новичок".

Что такое "Новичок"?Это группа химических агентов, принадлежащих к классу фосфорорганических отравляющих веществ нервно-паралитического действия.



Они были разработаны в СССР в Государственном союзном Научно-исследовательском институте органической химии и технологии, расположенном в Москве. Программа создания этих ядовитых веществ называлась "Фолиант".



Агенты группы "Новичок" – одни из самых токсичных ядовитых веществ в мире. Это вещество нервно-паралитического действия, поражает нервную систему человека. Если отравление не приведет к летальному исходу, оно может вызвать паралич. Поражение от этого вещества – практически неизлечимо.

Лаборатория в Финляндии не подтвердила наличия "Новичка" в пробах. Вероятно, в пищу подмешали большую дозу инсектицида. Однако анализы все же прислали для проверки в Великобританию.

По словам генпрокурора Болгарии, во время нового расследования установлены все передвижения "Федотова" по стране, его пребывание в гостиницах, аренду машин, контакты с болгарскими гражданами. Также он добавил, что другие российские агенты, подозреваемые в отравлении Скрипалей, Болгарию не посещали.

Данные расследования прокуратура Болгарии предоставила премьер-министру Бойко Борисову и послу Великобритании в Софии Эмми Хопкинс.

Расследование отравления в Солсбери:

– 5 сентября 2018 британская премьер Тереза Мэй заявила, что подозреваемые в отравлении Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов являются офицерами ГРУ РФ.

– 12 сентября Путин лично заявил, что в России нашли подозреваемых в покушении на Скрипалей, а 13 сентября пропагандисты RT опубликовали интервью с людьми, которые называют себя "Русланом Бошировим" и "Александром Петровым".

– Bellingcat и The Insider выяснили, что подозреваемые в отравлении в британском Солсбери экс-агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии – Александр Петров и Руслан Боширов – действительно являются сотрудниками российских спецслужб.

– 26 сентября журналисты обнародовали резонансное расследование, в котором говорилось, что настоящее имя "Руслана Боширова" – Анатолий Чепига.

– 11 октября журналисты вышли на след 3 участника отравления Сергея и Юлии Скрипалей.

– В феврале 2019 стало известно, что третий фигурант дела, так называемый "Сергей Федотов", мог отравить болгарского бизнесмена Омеляна Гебрева неизвестным веществом в 2015 году.

Что известно про отравление Сергея и Юлии Скрипалей?4 марта 2018 в британском городке Солсбери были отравлены бывший разведчик Сергея Скрипаль и его дочь Юлия.



Следствие установило, что они были атакованы сильнодействующих нервно-паралитическим веществом "Новичок". 10 апреля из больницы была выписана Юлия Скрипаль, а 18 мая – уже сам экс-разведчик Сергей Скрипаль.



В марте после вышеупомянутого отравления десятки стран мира начали массово выдворять российских дипломатов в знак, как солидарности с Британией, так и простеста против Кремля.