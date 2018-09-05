Исполнители отравления "Новичком" – офицеры военной разведки РФ, – Мэй

Александр Петров и Руслан Боширов, которых британские следователи подозревают в исполнении отравления в Солсбери, являются офицерами ГРУ – военной разведки России.

Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время выступления в парламенте, сообщает Sky News.

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"На основании данных разведки правительство пришло к выводу, что две личности, имена которых назвали полиция и прокуратура, являются офицерами российской военной разведки, также известной как ГРУ. ГРУ – это высокодисциплинированная организация с хорошо налаженной цепью командования. Следовательно, это не было случайной операцией. Она почти наверняка была одобрена вне ГРУ на высшем уровне российского государства", – заявила британская премьер.

По ее словам, после отравления Россия начала кампанию по дезинформации.

"Они даже заявили, что это я изобрела "Новичок". Попытки России скрыть правду лишь подкрепляют их вину. Только Россия имела технические возможности, операционный опыт и мотив для проведения нападения", – сказала Мэй.

Russia's attempts to "hide the truth reinforces their culpability." @theresa_may says Russia had the experience and motive to carry out the Salisbury novichok poisoning.



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Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери вместе с дочерью был отравлен бывший разведчик Сергей Скрипаль. Следствие установило, что его отравили сильнодействующим нервно-паралитическим веществом "Новичок".



Впоследствии, 4 июля, в британском городке Эймсбери, который располагается неподалеку от печально известного Солсбери, мужчина и женщина вследствие действия неизвестного вещества попали в критическом состоянии в больницу. Потом выяснилось, что пострадавшие – 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджесс, и отравлены они были тоже "Новичком". Впоследствии женщина умерла.