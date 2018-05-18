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Отравление в Солсбери: из больницы выписали Сергея Скрипаля

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Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в Солсбери в марте 2018 года
Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в Солсбери в марте 2018 года / Фото из соцсетей

Российского экс-разведчика Сергея Скрипаля, которого в марте 2018 года отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок" в британском городе Солсбери, выписали из больницы.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на сообщение местной больницы.

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"Районная больница Солсбери сообщает, что бывший шпион Сергей Скрипаль был выписан",
– говорится в сообщении.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери вместе с дочерью был отравлен бывший разведчик Сергей Скрипаль. Следствие установило, что его отравили сильнодействующим нервно-паралитическим веществом "Новичок". Британская разведка считает, что к отравлению причастна Россия.

Теги: Новости России Новости политики Отравление Сергея Скрипаля отравление Великобритания
Источник: 24 Канал
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