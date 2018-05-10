В Чехии сделали серьезное заявление относительно изготовления "Новичка" в стране

Чехия никогда не производила и не хранила нервно-паралитическое вещество "Новичок", которым был отравлен российский экс-шпион Сергей Скрипаль и его дочь в городе Солсбери в Великобритании.

Об этом сообщила министр обороны Чехии Карла Шлехтова после заседания комитета по иностранным делам Палаты представителей чешского парламента, передает Ceske Noviny.



Как известно, в начале мая президент Земан заявил, что в Чехии изготавливали и испытывали нервно-паралитическое вещество "Новичок". И добавил, что после испытания вещество было уничтожено.

Читайте также: СМИ рассказали, с какой целью западные страны исследовали яд "Новичок"

В то же время, Шлехтова опровергнула такие заявления чешского президента, и подчеркнула, что ядовитое вещество не изготавливалось в стране.

Я могу публично заявить, что в конце заседания мы приняли резолюцию, в которой комитет отмечает, что Чешская Республика никогда не производила и не хранила "Новичок",

– заявила чиновница.

Кроме того, председатель комитета по правам человека Заоралек добавил, что депутаты всех партий получили соответствующие объяснения от экспертов со всей страны и согласились со всеми предоставленными фактами.



"Информация, которая имеет важное значение для общественности, заключается в том, что в Чешской Республике такие вещества не производятся", – сказал он.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего двойного агента Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия.



12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Скрипаль мог быть отравлен разработанным Россией боевый нервно-паралитическим веществом "Новичок". 12 марта Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила использование "Новичка" в отравлении Скрипалей.