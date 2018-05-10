У Чехії зробили серйозну заяву щодо виготовлення "Новачка" в країні

Чехія ніколи не виробляла та не зберігала нервово-паралітичну речовину "Новачок", якою був отруєний російський екс-шпигун Сергій Скрипаль та його дочка в місті Солсбері у Великобританії.

Про це повідомила міністр оборони Чехії Карла Шлехтова після засідання комітету закордонних справ Палати представників чеського парламенту, передає Ceske Noviny.

Як відомо, на початку травня президент Мілош Земан заявив, що у Чехії виготовляли та випробовували нервово-паралітичну речовину "Новачок". І додав, що після випробування речовину було знищено.

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Водночас, Шлехтова заперечила такі заяви чеського президента, і наголосила, що отруйна речовина не виготовлялася в країні.

Я можу публічно заявити, що в кінці засідання ми ухвалили резолюцію, в якій комітет зазначає, що Чеська Республіка ніколи не виробляла та не зберігала "Новачок",

– заявила чиновниця.

Окрім того, голова комітету з питань прав людини Любомир Заоралек додав, що депутати всіх партій отримали відповідні пояснення від експертів з усієї країни і погодилися з усіма наданими фактами.

"Інформація, що має важливе значення для громадськості, полягає в тому, що в Чеській Республіці такі речовини не виготовляються", – сказав він.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля. Разом з ним було отруєно і його 33-річну доньку Юлію.



12 березня прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаль міг бути отруєним розробленою Росією бойовою нервово-паралітичною речовиною "Новачок". 12 березня Організація по забороні хімічної зброї (ОЗХЗ) підтвердила використання "Новачка" в отруєнні Скрипалів.