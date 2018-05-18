Отруєння у Солсбері: з лікарні виписали Сергія Скрипаля

Російського екс-розвідника Сергія Скрипаля, якого в березні 2018 року отруїли нервово-паралітичною речовиною "Новачок" в британському місті Солсбері, виписали з лікарні.

Про це повідомляє Sky News із посиланням на повідомлення місцевої лікарні.

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"Районна лікарня Солсбері повідомляє, що колишній шпигун Сергій Скрипаль був виписаний",

– йдеться у повідомленні.

Salisbury District Hospital says former spy Sergei Skripal has been discharged after being poisoned in a nerve agent attack in March — Sky News Breaking (@SkyNewsBreak) 18 травня 2018 р.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері разом із донькою був отруєний колишній розвідник Сергій Скрипаль. Слідство встановило, що його отруїли сильнодійною нервово-паралітичною речовиною "Новичок". Британська розвідка вважає, що до отруєння причетна Росія.