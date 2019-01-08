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      Отравление в Солсбери : известна дальнейшая судьба дома Скрипалей

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      В Солсбери снесут дом, где отравили Скрипалей
      В Солсбери снесут дом, где отравили Скрипалей / Фото из открытых источников

      Здание бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которых отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок" в Солсбери, снесут. Очистка территории займет около 4 месяцев и будет безопасной для всех, кто живет поблизости.

      Об этом сообщает издание The Guardian.

      Читайте также: След ведет к Путину: Британия выяснила все детали отравления Скрипалей, – СМИ

      Представитель местного департамента здравоохранения Трейси Дашкевич отметила, что все демонтированные элементы будут завернуты и закрыты.

      Так, соседей Скрипалей уже предупредили о временных трудностях во время выполнения работ.

      Совет Вилтшира направил письма соседям Сергея и Юлии Скрипалей, предупреждая их об определенных трудностях, вызванных глубоким очищением (территории, где расположен дом Скрипалей – 24 канал) и строительными работами, что, как ожидается, продлятся около четырех месяцев,
      – говорится в сообщении.

      Так, сначала установят леса и дом накроют "герметичной рамой". Впоследствии, в течение двух недель, планируют снять крышу с здания и гаража.

      В департаменте здравоохранения отмечают, что все работы будут выполнены с высоким уровнем безопасности, а риск для окружающих будет малым.

      Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери были отравлены бывший разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Следствие установило, что их отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок". Отец и дочь попали в больницу и им удалось выжить.

      Британское следствие выяснило, что отравили Скрипалей работники ГРУ России Александр Петров (настоящее имя – Александр Мишкин) и Руслан Боширов (настоящее имя – Анатолий Чепига).

      ОТРАВЛЕНИЕ СКРИПАЛЕЙ: ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ​
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      Теги: Новости политики Великобритания Новости России Отравление Сергея Скрипаля
      Источник: 24 Канал
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