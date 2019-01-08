Отравление в Солсбери : известна дальнейшая судьба дома Скрипалей

Здание бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которых отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок" в Солсбери, снесут. Очистка территории займет около 4 месяцев и будет безопасной для всех, кто живет поблизости.

Об этом сообщает издание The Guardian.

Читайте также: След ведет к Путину: Британия выяснила все детали отравления Скрипалей, – СМИ

Представитель местного департамента здравоохранения Трейси Дашкевич отметила, что все демонтированные элементы будут завернуты и закрыты.

Так, соседей Скрипалей уже предупредили о временных трудностях во время выполнения работ.

Совет Вилтшира направил письма соседям Сергея и Юлии Скрипалей, предупреждая их об определенных трудностях, вызванных глубоким очищением (территории, где расположен дом Скрипалей – 24 канал) и строительными работами, что, как ожидается, продлятся около четырех месяцев,

– говорится в сообщении.

Так, сначала установят леса и дом накроют "герметичной рамой". Впоследствии, в течение двух недель, планируют снять крышу с здания и гаража.

В департаменте здравоохранения отмечают, что все работы будут выполнены с высоким уровнем безопасности, а риск для окружающих будет малым.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери были отравлены бывший разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Следствие установило, что их отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок". Отец и дочь попали в больницу и им удалось выжить.



Британское следствие выяснило, что отравили Скрипалей работники ГРУ России Александр Петров (настоящее имя – Александр Мишкин) и Руслан Боширов (настоящее имя – Анатолий Чепига).