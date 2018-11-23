Отравление Скрипалей: полиция показала видео с "Петровым" и Бошировим "в Солсбери

Британская полиция опубликовала новые видеозаписи, связанные с отравлением бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. На видео показано два человека, по имени Александр Петров и Руслан Боширов, которых правоохранители Британии обвиняют в отравлении.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

На первом видео, записанном 4 марта 2018 года в 11:48 по местному времени, видно, как Петров и Боширов проходят через турникеты вокзала Солсбери.

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На втором видео, снятом через 10 минут, мужчины идут по улице Уилтон-роуд, недалеко от дома Скрипаля.

На третьей видеозаписи подозреваемые в отравлении идут по одной из улиц Солсбери. Полиция сообщила, что видео было снято около 13:00 по местному времени.

Правоохранители заявили, что контртеррористическое подразделение полиции Лондона продолжает расследование и собирается "привлечь к ответственности всех лиц, ответственных за безрассудные акты". Правоохранители дальше разыскивают тех, кто мог видеть кого-то из этих мужчин в Великобритании между 2 и 4 марта.

Также полиция разыскивает людей, которые могли заметить поддельную упаковку духов или флакон, где было размещено ядовитое вещество.



Часть от флакона, в котором был яд "Новичок"

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери был отравлен бывший разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Следствие установило, что их отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок". Отец и дочь попали в больницу и им удалось выжить.



Британское следствие выяснило, что отравили Скрипалей работники ГРУ России Александр Петров (настоящее имя – Александр Мишкин) и Руслан Боширов (настоящее имя – Анатолий Чепига).