Новые подробности в деле Скрипалей: известно, что Россия пыталась убить экс-шпиона

Сергей Скрипаль сотрудничал с разведкой Испании. И именно за это его и пыталась убить Россия.

А еще экс-разведчик помогал коллегам в Чехии и Эстонии. Он предоставлял информацию о российских преступных группах и шпионах. Об этом 7 сентября сообщил ряд иностранных СМИ.

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Накануне же ведущие страны поддержали выводы Великобритании о причастности России к применению химического оружия. А в британском правительстве даже звучат заявления о личной ответственности Владимира Путина.

Недавно мир облетело видео, которое опубликовало издание Daily Mail. На нем россияне Александр Петров и Руслан Боширов рассматривают витрину магазина, расположенного недалеко от вокзала. А еще несколько минут назад они нанесли ядовитое вещество "Новичок" на ручку входной двери дома, где проживал Сергей Скрипаль.

Официальный Лондон утверждает, что Петров и Боширов – офицеры российской военной разведки. В британском правительстве заявили: в отравлении Скрипаля главный виновник – президент России Владимир Путин, так как именно его правительство "контролирует, финансирует и руководит" ГРУ.

ГРУ подотчетно Министерству обороны, которое, в свою очередь, подотчетно президенту России. К отравлению причастно высшее руководство правительства, которым руководит Владимир Путин. Поэтому он несет прямую или косвенную ответственность,

– подчеркнул министр безопасности Великобритании Бен Уоллес.

Выводы Британии относительно причастности к отравлению в Солсбери высшего российского руководства накануне поддержали США, Франция, Германия и Канада. А на заседании Совета безопасности ООН представитель Великобритании официально заявила о результатах расследования. А именно о том, что к отравлению "Новичком" в Солсбери непосредственно причастна Россия.

Британское правительство пришло к выводу, что двое лиц, которые фигурируют в материалах следствия, де-факто являются офицерами российской военной разведки – ГРУ. Это орган российского государства,

– сказала представитель Великобритании в ООН Карен Пирс.

Представитель России при ООН Василий Небензя в ответ заявил, мол, Британия так лишь стремится усилить "антироссийскую истерию". Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков тоже отверг все обвинения Британии в отношении высшего руководства России.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери нервно-паралитическим веществом "Новичок" вместе с дочерью был отравлен бывший разведчик Сергей Скрипаль. Обоим удалось выжить, однако некоторое время они провели в больнице.



Из-за подозрения о причастности к отравлению Скрипалей против России был введен ряд санкций.