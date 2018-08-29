США шантажируют Россию: второй этап санкций ударит гораздо сильнее

США ввели, так сказать, предупредительные санкции, которые создадут неудобства, но критически не ударят по важных секторах России. Более важен второй этап, которым США фактически шантажируют РФ.

Такое мнение 24 каналу высказал политический эксперт Василий Мокан.

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По его словам, США ввели только первый этап санкций, дали время Москве, чтобы она показала определенный прогресс относительно болезненных вопросов, в частности, относительно Украины. А вот следующие санкции могут ударить гораздо сильнее, и тогда это перейдет в открытую конфронтацию двух стран. Потому что Россия из-за санкций будет терять конкурентоспособность в военном и экономическом плане, соответственно будет усиливать наступательный компонент, как на дипломатическом уровне, так и прямую внешнюю агрессию.

Сейчас мы видим показательную игру между США и РФ, суть которой – Вашингтон стимулирует Москву к компромиссу не на российских условиях. Это этап подготовки к предстоящей встрече Трампа и Путина, которая, скорее всего, состоится после осенних парламентских выборов в США. Вашингтону принципиально продемонстрировать сильную позицию в отношении Москвы в контексте предстоящих выборов. Показать, что РФ не способна влиять на ход избирательной кампании в США, на ее результаты и вообще выступает в роли мальчика для битья, которому Вашингтон диктует условия,

– подчеркнул Василий Мокан.

Хотя, считает эксперт, очевидно, на кулуарном уровне контакты между странами происходят. Есть красные линии для США и РФ, и встреча Трампа и Путина, которая может состояться в конце этого года или начале следующего, будет исходной точкой для поиска компромиссов. И для Украины это может дать результат по Донбассу.

Напомним, 21 августа Соединенные Штаты расширили санкции против России из-за ее враждебного кибервмешательства. Кроме того, ранее 24 канал сообщал, что США введут новые санкции против Кремля из-за отравления в Великобритании бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Первый этап новых американских санкций против России начинается 22 августа. Говорится, прежде всего, о введении ограничений на поставки в Россию продукции двойного назначения.



Новый пакет санкций Соединенных Штатов Америки против России вступил в силу 27 августа. В частности, Госдеп перестанет выдавать лицензии на экспорт оружия и продукции двойного назначения в Россию, за исключением экспорта в космической отрасли и в сфере гражданской авиации. Москву лишили любых кредитов, кредитных гарантий и иной финансовой поддержки каких-либо структур, имеющих отношение к США.