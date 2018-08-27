Новые санкции США против России вступили в действие

Новый пакет санкций Соединенных Штатов Америки против России вступил в силу в 00:00 (по местному времени) понедельника в Вашингтоне.

Госдеп перестанет выдавать лицензии на экспорт оружия и продукции двойного назначения в Россию, за исключением экспорта в космической отрасли и в сфере гражданской авиации.

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Также прекращается любая американская помощь России, кроме срочной гуманитарной помощи, пищевых продуктов и других сельскохозяйственных продуктов.



Москву лишили любых кредитов, кредитных гарантий и другой финансовой поддержки со стороны Америки.



США прекращают любую помощь России, кроме срочной гуманитарной, прекращается военное финансирование для России.



Также страну лишили любых кредитов, кредитных гарантий или иной финансовой помощи любых структур, имеющих отношение к США.



Вступил в силу запрет на экспорт в Россию любых товаров или технологий из санкционного списка.

Напомним, 21 августа Соединенные Штаты расширили санкции против России из-за ее враждебного кибервмешательства. Кроме того, ранее 24 канал сообщал, что США введут новые санкции против Кремля из-за отравления в Великобритании бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Первый этап новых американских санкций против России начинается 22 августа. Говорится, прежде всего, о введении ограничений на поставки в Россию продукции двойного назначения.