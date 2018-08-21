США расширили санкции против России

Министерство финансов США расширило санкции против России из-за ее враждебного кибервмешательства.

Об этом говорится на сайте Минфина США.

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По информации США, российская компания "Вела-Марин", словацкая фирма Lacno и россияне Антон Нагибин и Марина Царева связаны с деятельностью компании "Дайвтехносервис", которая ранее попала под антироссийские санкции.

Их внесли в перечень, предусмотренный приказом 13694 "Блокирование собственности отдельных лиц, причастных к существенной злонамеренной киберактивности". Как отмечается, лица и компании, против которых вводятся санкции, оказывали поддержку российской ФСБ.

Также Вашингтон внес в санкционный список в отношении КНДР шесть российских судов и две компании.

Напомним, США разрабатывают новые санкции против России, которые коснутся пропутинских олигархов. Такой законопроект накануне представили сенаторы из Республиканской и Демократической партий США. Новые санкции в отношении Российской Федерации призваны наказать ее, если она будет вмешиваться в выборы в законодательные органы США, которые состоятся в ноябре.

В Кремле их назвали "экономической войной против Москвы". Ведь новые ограничения скажутся на 70% российской экономики и 40% рабочих. Они будут касаться запрета экспорта стратегически важных технологий безопасности и товаров в Россию.