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ДТП НА ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

США розширили санкції проти Росії

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США розширили санкції проти РФ
США розширили санкції проти РФ / unian.ua

Міністерство фінансів США розширило санкції проти Росії через її вороже кібервтручання.

Про це йдеться на сайті Мінфіну США. 

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За інформацією США, російська компанія "Вела-Марін", словацька фірма Lacno і росіяни Антон Нагібін і Марина Царьова пов'язані з діяльністю компанії "Дайвтехносервіс", яка раніше потрапила під антиросійські санкції.

Їх внесли до переліку, передбаченого наказом 13694 "Блокування власності окремих осіб, причетних до істотної зловмисної кіберактивності". Як зазначається, особи і компанії, проти яких запроваджуються санкції, надавали підтримку російській ФСБ.

Також Вашингтон вніс до санкційного списку щодо КНДР шість російських суден і дві компанії.

Нагадаємо, США розробляють нові санкції проти Росії, які стосуватимуться пропутінських олігархів. Такий законопроект напередодні представили сенатори з Республіканської і Демократичної партій США. Нові санкції щодо Російської Федерації покликані покарати її, якщо вона втручатиметься у вибори до законодавчих органів США, які відбудуться у листопаді.

У Кремлі їх назвали економічною війною проти Москви. Адже нові обмеження позначаться на 70% російської економіки та 40% робітників. Вони стосуватимуться заборони експорту стратегічно важливих безпекових технологій та товарів до Росії.

Теги: Новини політики Новини США Новини Росії Кібербезпека Санкції
Джерело: 24 Канал
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