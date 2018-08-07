Як "руйнівні" санкції США стримуватимуть Росію: відповідь сенатора

Законодавці США новими санкціями щодо Росії, які анонсував президент Дональд Трамп, повинні чітко показати Володимиру Путіну, що його недружні дії мають припинитись.

Таку думку висловив сенатор-демократ Бен Кардин, повідомляє "Голос Америки".

"Ми можемо набагато більш агресивно взятись за олігархів, які підтримують корупцію Путіна. Запропонований законопроект щодо санкцій посилює заходи проти олігархів, пропонує заборону на використання ними нашої банківської системи", – сказав сенатор.

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Кардин пригадав, що США також мають санкції, накладені згідно з законом Магнітського, через які олігархи не можуть приїздити до США.

Відрізавши Путіна від фінансів, ми можемо не допустити його ворожих дій,

– переконаний законодавець-демократ.

При цьому він висловив сум з приводу того, що особисто президент США не виступив рішуче проти Путіна. При цьому Кадрин відзначив рішучість дій самої Адміністрації Президента.

"Ми бачимо, що наші урядові установи роблять все, як треба. Міністерство національної безпеки працює зі штатами, щоб захистити нашу інфраструктуру у ході виборів. Тому я думаю, що наші установи вдаються до необхідних дій. Не вистачає лише капітана – нашого президента", – додав сенатор.