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Как "разрушительные" санкции США сдерживать Россию: ответ сенатора

83 Читати новину українською
Санкции
Санкции / Фото из открытых источников

Законодатели США новыми санкциями в отношении России, которые анонсировал президент Дональд Трамп, должны четко показать Владимиру Путину, что его недружественные действия должны прекратиться.

Такое мнение высказал сенатор-демократ Бен Кардин, сообщает "Голос Америки".

"Мы можем гораздо более агрессивно взяться за олигархов, которые поддерживают коррупцию Путина. Предложенный законопроект о санкциях усиливает меры против олигархов, предлагает запрет на использование ими нашей банковской системы", – сказал сенатор.

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Кардин вспомнил, что США также санкции, наложенные согласно закону Магнитского, по которым олигархи не могут приезжать в США.

Отрезав Путина от финансов, мы можем не допустить его враждебных действий, 
– убежден законодатель-демократ.

При этом он выразил сожаление по поводу того, что лично президент США не выступил решительно против Путина. При этом Кадрин отметил решительность действий самой Администрации Президента.

"Мы видим, что наши правительственные учреждения делают все, как надо. Министерство национальной безопасности работает со штатами, чтобы защитить нашу инфраструктуру в ходе выборов. Поэтому я думаю, что наши учреждения прибегают к необходимым действиям. Не хватает только капитана – нашего президента", – добавил сенатор.

Теги: Новости политики Санкции Новости США
Источник: 24 Канал
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