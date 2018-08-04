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США подготовили для РФ "разрушительные" санкции

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Санкции США против РФ
Санкции США против РФ / Факти ICTV

Итак, законопроект о введении против России новых санкций был представлен на суд капитолийского политикума. Законопроект, который может стать самым мощным ударом по России с 2014 года.

Как я уже неоднократно писал, в новом пакете санкций, который стал следствием встречи Трампа и Путина в Хельсинки, будут введены ограничения в отношении банковского сектора РФ, газопровода "Северный поток – 2" и начато следствие по доказательству причастности РФ к спонсированию международного терроризма.

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Но настоящим хуком может стать запрет инвестиций в Госдолг РФ, за счет которого Россия привлекает в свою конвульсирующую экономику валюту. И хотя Минфин США выступает против такого рода ограничений, сенаторы Марко Рубио и Крисе Ван Холлене снова испытывают удачу.

Отдельно хотелось бы отметить, что новые санкции сейчас идут под лозунгом "за вмешательство в президентские выборы США", хотя это не совсем так, и сенатор Линдси Грэм намедни напомнил, что помимо ответственности за свои действия в электоральном процессе штатов, РФ должна ответить и за свое вмешательство в дела Украины.

Если все разделы данного законопроекта пройдут согласование и Трамп их подпишет (а куда он денется в нынешних условиях тотального прессинга), то можно будет смело отправлять Путину открытку с поздравлениями в связи с весьма и весьма удачной поездкой в Хельсинки.

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Автор: Злой Одессит
Теги: Новини України Новини Росії Володимир Путін Новини політики Новини США Дональд Трамп Публікації Санкції
Джерело: Злой Одессит
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