Сложный выбор Ирана: здравомыслие либо суицид

Против Ирана вступают в силу первичные санкции США, которые вполне ожидаемо обрушат курс национальной валюты и нанесут непоправимый удар по экономике страны, которая не так уж и давно начала расти, благодаря снятию все тех же самых санкций. Однако экономический крах и неудержимая девальвация это еще не самый худший сценарий для Исламской Республики.

Дело в том, что Тегеран сейчас хоть и находится в крайне невыгодном положении, вместо диалога и попыток прийти к консенсусу, он бросает вызов, причем не последним игрокам на геополитической арене.

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Как известно, Иран в случае введения в действие санкций намерен перекрыть Ормузский пролив. В подтверждение того, что слов в Тегеране на ветер не бросают, ВМС Ирана уже готовятся провести масштабные военные учения в Персидском заливе, для демонстрации того, насколько эффективно они могут блокировать транзит нефти в регионе.

Вот только на угрозы Ирана уже откликнулись и, одним из первых стал Израиль, который пригрозил потопить все военные корабли республики, если те посмеют заниматься подобным непотребством. Говорить же о том, что Израиль в этом деле поддержат США, думаю, так же не стоит. Да и Саудовская Аравия не останется в стороне.

Таким образом, уже сейчас на Ближнем востоке вырисовывается новая коалиция, антииранская, против которой Тегеран ничего, кроме человеческих ресурсов, противопоставить не сможет. При этом новая коалиция в случае успеха усмирения строптивого Хаменеи, может развить свой успех и на другие территории, находящиеся сейчас в состоянии неопределенности. В частности, речь идет о Сирии, контроль над которой со стороны иранцев может значительно ослабнут и не исключено – откроется второе дыхание у сопротивления.

По сути, противопоставление себя Западу для руководства Ирана может стать не только фатальным, но и катализировать полный пересмотр зон влияния на Ближнем Востоке и перераспределение приоритетов, с учетом утраченных позиций.

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