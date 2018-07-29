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Сенаторы США предостерегли правительства стран Европы от попыток обойти санкции против Ирана

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США предостерегают Европу от попыток обойти санкции против Ирана
США предостерегают Европу от попыток обойти санкции против Ирана / Фото из открытых источников

Сенаторы-республиканцы США направили письмо послам Германии, Франции и Великобритании в Вашингтоне. В письме сенаторы предостерегают правительства стран от намерений обойти санкции против Ирана.

Об этом сообщает T-Online.

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Отмечается, что в письме сенаторы Марко Рубио и Тед Круз выразили обеспокоенность тем, что европейские правительства могут заниматься разработкой плана обхода или подрыва санкций.

Такие попытки следует рассматривать как особенно тревожные. Ведь санкции отнюдь не новы – они приняты на основе законов, которые Конгресс США принял много лет назад, среди прочего, чтобы сдержать иранскую ракетную программу. Законы были подписаны президентом США Бараком Обамой и возобновлены президентом США Дональдом Трампом,
– говорится в письме.

Напомним, что 8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе из совместного всеобъемлющего плана действий, подписанного между Ираном и шестью другими странами в июле 2015 года. Соглашение так и не было ратифицировано в конгрессе США. Выход из него было одним из главных предвыборных обязательств Трампа.

Иран раскритиковал такой шаг США и впоследствии верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи выдвинул Европе ряд гарантий для сохранения Ираном ядерного соглашения, пригрозив восстановлением ядерных разработок.

Что такое ядерная сделка с Ираном?
Это одно из ключевых достижений Администрации Барака Обамы в международной политике. Совместный комплексный план действий был подписан в июле 2015 года. Подписание состоялось в Вене между Ираном и группой в составе США, Великобритании, России, Франции, Китая и Германии. Соглашение предоставило международному сообществу в обмен на снятие санкций с Ирана, возможность проводить мониторинг ядерных объектов. Иран сохранил свою мирную ядерную программу, часть обогащенного урана из страны должно  было быть вывезено.

Теги: Новости политики Новости США Европа Иран
Источник: 24 Канал
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