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Сенатори США застерегли уряди країн Європи від спроб обійти санкції проти Ірану

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США застерігають Європу від спроб обійти санкції проти Ірану
США застерігають Європу від спроб обійти санкції проти Ірану / Фото з відкритих джерел

Сенатори-республіканці США направили лист послам Німеччини, Франції, та Великобританії у Вашингтоні. В листі сенатори застерігають уряди країн від намірів обійти санкції проти Ірану.

Про це повідомляє T-Online.

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Зазначається, що в листі сенатори Марко Рубіо та Тед Круз висловили занепокоєння тим, що європейські уряди можуть займатися розробкою плану обходу чи підриву санкцій.

Такі спроби слід розглядати як особливо тривожні. Адже санкції аж ніяк не нові – вони прийняті на основі законів, які Конгрес США прийняв багато років тому, серед іншого, щоб стримати іранську ракетну програму. Закони були підписані президентом США Бараком Обамою і відновлені президентом США Дональдом Трампом,
– йдеться в листі.

Нагадаємо, що 8 травня президент США Дональд Трамп оголосив про вихід зі спільного всеохоплюючого плану дій, підписаного між Іраном та шістьма іншими країнами в липні 2015 року. Угода так і не була ратифікована в конгресі США. Вихід з неї був одним з головних передвиборчих зобов’язань Трампа.

Іран розкритикував такий крок США і згодом верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї висунув Європі низку гарантій для збереження Іраном ядерної угоди, пригрозивши відновленням ядерних розробок.

Що таке ядерна угода з Іраном?Це одне із ключових досягнень Адміністрації Барака Обами у міжнародній політиці. Спільний всеосяжний план дій було підписано у липні 2015 року. Підписання відбулося у Відні між Іраном і групою у складі США, Великої Британії, Росії, Франції, Китаю та Німеччини. Угода надала міжнародній спільноті в обмін на зняття санкцій з Ірану, можливість проводити моніторинг ядерних об'єктів. Іран зберіг свою мирну ядерну програму, частина збагаченого урану з країни мало бути вивезено.

Теги: Новини США Новини політики Європа Іран
Джерело: 24 Канал
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