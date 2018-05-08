Трамп заявив про вихід із ядерної угоди з Іраном

Президент США Дональд Трамп оголосив про вихід Сполучених Штатів із ядерної угоди з Іраном і про посилення санкцій.

Виступ президента транслював Білий дім.

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Сполучені Штати вийдуть з угоди щодо іранської ядерної програми. І зараз я підпишу президентський меморандум, щоб почати процес відновлення дій санкцій США, пов'язаних з атомом, проти іранського режиму,

– заявив Трамп.

Президент США додав, що в Ірану будуть серйозні проблеми, якщо Тегеран продовжить розвивати свою ядерну програму.

"Потужні санкції наберуть чинності, якщо іранський режим продовжить втілювати свої ядерні амбіції. У нього будуть ще більші проблеми, ніж були коли-небудь до цього", – сказав він.

Сьогодні ми маємо в своєму розпорядженні точні докази того, що обіцянки Ірану були брехнею,

– сказав Трамп і зазначив, що США мають і докази того, що Іран продовжує розробку ядерної зброї.

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Зазначимо, що більшість європейських союзників США планують зберегти угоду по атому, але разом з цим працювати над іншим договором, який буде стосуватися спірних питань між Заходом та Іраном.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп неодноразово критикував цю угоду.



У липні 2015 року Іран і шість країн – США, Росія, Китай, Велика Британія, Франція та Німеччина – приєдналися до угоди про програму розвитку мирного атома в Ірані, на підставі якої з Ірану були зняті міжнародні санкції.