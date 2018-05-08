Трамп заявил о выходе из ядерного договора с Ираном

Президент США Дональд Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из ядерного соглашения с Ираном и об усилении санкций.

Выступление президента транслировал Белый дом.

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Соединенные Штаты выйдут из соглашения относительно иранской ядерной программы. И сейчас я подпишу президентский меморандум, чтобы начать процесс восстановления действий санкций США, связанных с атомом, против иранского режима,

– заявил Трамп.

Президент США добавил, что у Ирана будут серьезные проблемы, если Тегеран продолжит развивать свою ядерную программу.

"Мощные санкции вступят в силу, если иранский режим продолжит воплощать свои ядерные амбиции. У него будут еще большие проблемы, чем были когда-либо до этого", – сказал он.

Сегодня мы располагаем точными доказательствами того, что обещания Ирана были ложью,

– сказал Трамп и отметил, что США имеют доказательства того, что Иран продолжает разработку ядерного оружия.

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Отметим, что большинство европейских союзников США планируют сохранить соглашение по атому, но вместе с этим работать над другим договором, который будет касаться спорных вопросов между Западом и Ираном.

Напомним, президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал это соглашение.

В июле 2015 года Иран и шесть стран – США, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия присоединились к соглашению о программе развития мирного атома в Иране, на основании которой с Ирана были сняты международные санкции.