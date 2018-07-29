Поведінка США на міжнародній арені несе загрозу для інших країн – глава МЗС Ірану
Очільник Міністерства закордонних справ Ірану Джавад Заріф заявив, що введення санкцій стало для США чимось на зразок "наркотичної залежності".
Про це повідомило видання Mehr.
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Зазначається, що така заява стала реакцією у відповідь на загрози Вашингтона відновити санкції проти Тегерана.
Поведінка Сполучених Штатів Америки на міжнародній арені несе загрозу для інших країн,
– зауважив Заріф.
За його словами наразі Вашингтон ізольований і змушує застосовувати політичний тиск для досягнення цілей.
"Теперішня позиція така, що європейські країни повинні або переслідувати власні інтереси, або ж підкорятися інтересам президента США Дональда Трампа", – говорить Джавад Заріф.
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп виступив із погрозами Ірану, попереджаючи його президента Хассана Рухані про "безпрецедентні наслідки", якщо він продовжить загрожувати Америці.