Поведінка США на міжнародній арені несе загрозу для інших країн – глава МЗС Ірану

Очільник Міністерства закордонних справ Ірану Джавад Заріф заявив, що введення санкцій стало для США чимось на зразок "наркотичної залежності".

Про це повідомило видання Mehr.

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Зазначається, що така заява стала реакцією у відповідь на загрози Вашингтона відновити санкції проти Тегерана.

Поведінка Сполучених Штатів Америки на міжнародній арені несе загрозу для інших країн,

– зауважив Заріф.

За його словами наразі Вашингтон ізольований і змушує застосовувати політичний тиск для досягнення цілей.

"Теперішня позиція така, що європейські країни повинні або переслідувати власні інтереси, або ж підкорятися інтересам президента США Дональда Трампа", – говорить Джавад Заріф.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп виступив із погрозами Ірану, попереджаючи його президента Хассана Рухані про "безпрецедентні наслідки", якщо він продовжить загрожувати Америці.