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Держдеп США звинуватив Іран в тероризмі

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Майк Помпео
Майк Помпео / rbc.ua

Глава Держдепартаменту США Майк Помпео заявив, що влада Ірану використовуює дипломатів і дипломатичні представництва за кордоном для планування і проведення терористичних атак.

Про це повідомляє The Washington Post.

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Також Помпео попередив, що дії Тегерану потягнуть за собою "реально високу ціну" після того, як Іран пригрозив зірвати поставки нафти на Близькому Сході.

Крім того, один іранський дипломат у Відні був визнаний причетним до планування нападу на іранську опозицію під час протестів 30 червня. Подібний випадок стався в Німеччині.

Нагадаємо, що 8 травня президент США Дональд Трамп оголосив про вихід зі спільного всеохоплюючого плану дій, підписаного між Іраном та шістьма іншими країнами в липні 2015 року. Угода так і не була ратифікована в конгресі США. Вихід з неї був одним з головних передвиборчих зобов’язань Трампа.

Іран розкритикував такий крок США і згодом верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї висунув Європі низку гарантій для збереження Іраном ядерної угоди, пригрозивши відновленням ядерних розробок.

Теги: Новини політики Іран Новини США Тероризм Майк Помпео
Джерело: 24 Канал
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