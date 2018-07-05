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Іран погрожує заблокувати поставки нафти в Перській затоці у відповідь на санкції США

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Іран погрожує перекрити Перську затоку
Іран погрожує перекрити Перську затоку / Фото з вільних джерел

Командир Корпусу Вартових Ісламської революції Ісмаїл Коусарі, заявив, що Іран заблокує постачання нафти через Ормузську протоку в Перській затоці, якщо США заборонять експорт іранської нафти.

Про це повідомляє Reuters.

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"Якщо вони хочуть зупинити експорт іранської нафти, то ми не дозволимо, щоб якась партія нафти проходила через Ормузьку протоку", – заявив командир Корпусу.

Нагадаємо, що 8 травня президент США Дональд Трамп оголосив про вихід зі спільного всеохоплюючого плану дій, підписаного між Іраном та шістьма іншими країнами в липні 2015 року. Угода так і не була ратифікована в конгресі США. Вихід з неї був одним з головних передвиборчих зобов’язань Трампа.

Іран розкритикував такий крок США і згодом верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї висунув Європі низку гарантій для збереження Іраном ядерної угоди, пригрозивши відновленням ядерних розробок.

Що таке ядерна угода з Іраном? Це одне із ключових досягнень Адміністрації Барака Обами у міжнародній політиці. Спільний всеосяжний план дій було підписано у липні 2015 року. Підписання відбулося у Відні між Іраном і групою у складі США, Великої Британії, Росії, Франції, Китаю та Німеччини. Угода надала міжнародній спільноті в обмін на зняття санкцій з Ірану, можливість проводити моніторинг ядерних об'єктів. Іран зберіг свою мирну ядерну програму, частина збагаченого урану з країни мало бути вивезено.

Теги: Новини США Новини політики Іран Санкції Нафта
Джерело: 24 Канал
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