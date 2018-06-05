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Іран хоче купити в Україні сільгосппродукції на 1,5 мільярди доларів США

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Іран хоче купити в Україні сільгосппродукції на 1,5 мільярди доларів США
Іран хоче купити в Україні сільгосппродукції на 1,5 мільярди доларів США / agroinsider

Україна та Іран зацікавлені у поглибленні двостороннього співробітництва в аграрній сфері, зокрема, у збільшенні постачань зернових, рослинної олії, кукурудзи, ячменю та сої для внутрішніх потреб Ірану.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики України.

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Крім того, іранська сторона запропонували сприяти спрощенню експорту для реалізації значного торговельного потенціалу між країнами.

"Іранські підприємства виявляють стійкий інтерес до оренди українських земель сільськогосподарського призначення з метою їх подальшого використання для вирощування та постачання до Ірану агропромислової продукції, зокрема, зернових культур", — повідомляють в міністерстві аграрної політики за підсумками зустрічі з делегацією Ірану.

За результатами 2017 року Іран зайняв 9-те місце серед країн, до яких експортувалося найбільше української сільськогосподарської продукції. Зокрема, експортовано товарів на 527,7 мільйонів доларів. Частка Ірану в українському експорті складає 2,9%.

Теги: Новини України Міністерство аграрної політики Іран Сільське господарство
Джерело: 24 Канал
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