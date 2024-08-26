Верховна Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію до 9 листопада, отже, питання відстрочок, оновлення даних та штрафів лишається актуальним. Крім того, починається навчальний рік, і питання військового обліку важливе як для студентів, так і для абітурієнтів.

За новими правилами, повістки будуть формуватися також через електронний реєстр і друкуватися. Їх можна буде перевірити через застосунок "Резерв+".

24 Канал зібрав актуальну інформацію про мобілізацію, відстрочки та повістки у вересні.

Облік для абітурієнтів: чи треба звертатися до ТЦК

З початком навчального року деякі абітурієнти переїжджають до інших міст, щоб вступити до вишу. Чи потрібно звертатися до ТЦК у разі переїзду, пояснив начальник відділу військового обліку, бронювання та впровадження єдиного держреєстру військовозобов'язаних сектору мобілізаційно оборонної роботи Харківського обласного центру комплектування та соціальної підтримки Любомир Хомицький.

До теми Вступ під час мобілізації: чи треба звертатися до ТЦК, якщо абітурієнт переїжджає в інше місто

Такої вимоги у нас немає. Так, є правила військового обліку, які вимагають перебувати на військовому обліку там, де зареєстровано, задекларовано місце проживання в територіальних центрах. Тобто, якщо людина буде декларувати своє місце перебування, наприклад, як внутрішньо переміщення особа на іншій території, то тоді так, виникає обов'язок звернутись до районного ТЦК за місцем реєстрації і стати на військовий облік,

– зазначив Хомицький.

Як стверджує представник ТЦК, питання, що стосуються працевлаштування, навчання, передбачають виключно ведення військового обліку безпосередньо керівниками відповідних навчальних закладів, підприємств, установ, організацій.

Питання 16-річних: що буде, якщо не стати на облік

Усі 16-річні громадяни України чоловічої статі мають стати на військовий облік, невиконання цього матиме певні юридичні наслідки. Законодавство України стверджує, що 16-річні юнаки мають зареєструватися у відповідному ТЦК та СП.

Відсутність юнака на обліку призведе до адміністративного штрафу, який за неповнолітнього повинні будуть сплатити батьки або опікуни. Розмір штрафу може залежати від конкретних обставин справи.



Водночас відсутність взяття на військовий облік у 16 років не створює негайних перешкод для виїзду за межі країни. Однак після досягнення повноліття ситуація змінюється.

Для взяття на облік треба звернутися до місцевого ТЦК та СП та пройти медичний огляд.

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16 серпня Кабмін затвердив постанову, за якою частину громадян будуть автоматично ставити на військовий облік при оформленні паспорта. Це стосується чоловіків віком від 16 до 25 років, які оформлюватимуть паспорт – їх автоматично внесуть до реєстру "Оберіг" без проходження ВЛК.

Це стосуватиметься і тих, хто проживає за кордоном й оформлює собі паспорт в офіційних українських представництвах.

Нові правила відстрочки та що буде з аспірантами

У серпні Верховна Рада підтримала у цілому законопроєкт з новими правилами відстрочки. Чоловіки, у яких неповнорідний брат чи сестра загинули або зникли безвісти на війні, отримають відстрочку.



За законопроєкт проголосувало 310 народних депутатів.

До теми Чоловіки, чиї неповнорідні родичі загинули чи зникли на війні, отримають відстрочку

Раніше не можна було мобілізувати чоловіків, в яких загинув чи зник безвісти на війні повнорідний член родини. Але мобілізувати могли тих, в кого загинули чи зникли неповнорідні (від іншого шлюбу) брати чи сестра. Відтепер це питання врегульоване.

Відтак права на відстрочку наразі не мають такі категорії:

студенти та аспіранти, які навчаються на заочній або вечірній формі;

студенти та аспіранти, які здобувають другу або третю вищу освіту;

багатодітні чоловіки, які мають заборгованість зі сплати аліментів;

особи, які доглядають чоловіка або дружину з інвалідністю III групи;

батьки-одинаки, якщо мати не позбавлена батьківських прав, не визнана померлою або зниклою безвісти та не відбуває покарання;

деякі чоловіки, які доглядають за особами з інвалідністю І та II групи (якщо немає інших працездатних членів сім'ї, які можуть здійснювати догляд);

особи, які працюють на підприємствах, установах та організаціях Міністерства оборони;

особи зі статусом "обмежено придатний" через скасування такої категорії;

чоловіки, які за повторної ВЛК були визнані здоровими (військовозобов'язані, які отримали свідоцтва про I та II групи інвалідності, видані після 24 лютого 2022 року, мають повторно пройти медогляд).