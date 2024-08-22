Про це йдеться в Порядку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів від 16 серпня. До речі, напередодні в Міноборони пояснили, хто саме автоматично ставитиме на облік, передає 24 Канал.

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Кого автоматично ставитимуть на облік у ТЦК

Згідно з документом, чоловіків віком від 16 до 25 років, які оформлюватимуть паспорт, автоматично внесуть до реєстру "Оберіг" без проходження ВЛК.

Це стосуватиметься і тих, хто проживає за кордоном й оформлює собі паспорт в офіційних українських представництвах,

– наголосили в Міноборони.

Чоловіки від 18 до 60 років, які звернулися до відокремленого підрозділу для оформлення паспорта громадянина України, паспорта для виїзду за кордон можуть отримати оформлені документи у разі пред'явлення військово-облікового документа.

У разі отримання з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів відомостей про недійсність пред'явленого військово-облікового документа отримання такими особами паспорта громадянина України, паспорта для виїзду за кордон здійснюється у територіальному органі/територіальному підрозділі ДМС,

– йдеться в Порядку.

До речі, у такому разі пересилання паспортів до відокремленого підрозділу або закордонної дипломатичної установи України для організації їх видачі не здійснюється.

Якщо щодо громадянина віком від 18 до 25 років, який звернувся до відокремленого підрозділу для оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта, відсутній запис в Єдиному державному реєстрі, прийом документів здійснюється без подання такою особою військово-облікового документа.