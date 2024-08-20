Перевірка буде здійснюватися автоматично через електронні системи, такі як Єдиний державний демографічний реєстр, відомча інформаційна система Державної міграційної служби та Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних і резервістів. Результат можна отримати телефоном, на електронну або звичайну пошту.

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Що робити, якщо відсутні дані в Реєстрі "Оберіг"

Якщо ВОД (військово-обліковий документ) буде визнано недійсним, військовозобов'язаному відмовить в отриманні паспорта громадянина України або закордонного паспорта.

Водночас час особи, які подавали документи на отримання паспорта громадянина України або закордонного паспорта до набрання чинності новим законом про мобілізацію (25 квітня 2024 року), можуть отримати документи, що запитуються, показавши наявний військово-обліковий документ, який відображається в Реєстрі "Оберіг".

Довідка. Ще з 19 червня у застосунку також доступний QR-код, який після оновлення даних згенерує всю інформацію щодо військовозобовʼязаного та має таку ж юридичну силу, як і паперовий документ.

Якщо документ буде визнано недійсним, паспорт можна отримати лише у місцевому органі Державної міграційної служби в Україні.

У такому разі пересилання таких паспортів до відокремленого підрозділу або закордонної дипломатичної установи України для організації їх видачі не здійснюється,

— йдеться в документі.

Зазначимо, що 8 серпня Катерина Чорногоренко, заступник міністра оборони з цифровізації, повідомила, що за кордоном оновили інформацію приблизно про 88 тисяч військовозобов‘язаних.