Проверка будет осуществляться автоматически через электронные системы, такие как Единый государственный демографический реестр, ведомственная информационная система Государственной миграционной службы и Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. Результат можно получить по телефону, на электронную или обычную почту.

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Что делать, если отсутствуют данные в Реестре "Оберіг"

Если ВОД (военно-учетный документ) будет признан недействительным, военнообязанному откажет в получении паспорта гражданина Украины или загранпаспорта.

В то же время лица, которые подавали документы на получение паспорта гражданина Украины или загранпаспорта до вступления в силу нового закона о мобилизации (25 апреля 2024 года), могут получить документы, запрашиваемые, предъявив имеющийся военно-учетный документ, который отображается в Реестре "Оберіг".

Справка. Еще с 19 июня в приложении также доступен QR-код, который после обновления данных сгенерирует всю информацию о военнообязанном и имеет такую же юридическую силу, как и бумажный документ.

Если документ будет признан недействительным, паспорт можно получить только в местном органе Государственной миграционной службы в Украине.

В таком случае пересылка таких паспортов в обособленное подразделение или зарубежное дипломатическое учреждение Украины для организации их выдачи не осуществляется,

— говорится в документе.

Отметим, что 8 августа Екатерина Черногоренко, заместитель министра обороны по цифровизации, сообщила, что за рубежом обновили информацию примерно о 88 тысячах военнообязанных.