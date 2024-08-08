До 17 июля военнообязанные должны были обновить свои данные, однако сделать это можно и сейчас. Сейчас в оборонном ведомстве раскрыли, сколько украинцев придерживались требования, не возвращаясь в Украину.

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Сколько граждан обновили данные за рубежом

Заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко рассказала, что ориентировочно 88 тысяч военнообязанных обновили военно-учетные данные за рубежом.

По состоянию на 6 августа около 3,3 миллиона пользователей обновили данные через приложение "Резерв+". Среди них – ориентировочно 88 тысяч граждан – за рубежом. Еще 1,83 миллиона обновили данные через ЦНАП и почти 620 тысяч – через ТЦК,

– сообщила она.

Ранее она также отмечала, что после 17 июля граждане смогут дальше обновлять свои данные в любой удобный способ. Приложение "Резерв+" будет доступен и в дальнейшем. По ее словам, оттуда можно будет загрузить электронный военно-учетный документ.

Кстати, еще с 19 июня в приложении также доступен QR-код, который после обновления данных сгенерирует всю информацию о военнообязанном и имеет такую же юридическую силу, как и бумажный документ.