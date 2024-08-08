До 17 липня військовозобов'язані повинні були оновити свої дані, однак зробити це можна й зараз. Наразі в оборонному відомстві розкрили, скільки українців дотрималися вимоги, не повертаючись в Україну.

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Скільки громадян оновили дані за кордоном

Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко розповіла, що орієнтовно 88 тисяч військовозобов'язаних оновили військово-облікові дані за кордоном.

Станом на 6 серпня близько 3,3 мільйона користувачів оновили дані через застосунок "Резерв+". Серед них – орієнтовно 88 тисяч громадян – за кордоном. Ще 1,83 мільйона оновили дані через ЦНАП і майже 620 тисяч – через ТЦК,

– повідомила вона.

Раніше вона також зазначала, що після 17 липня громадяни зможуть далі оновлювати свої дані в будь-який зручний спосіб. Застосунок "Резерв+" буде доступний і надалі. За її словами, звідти можна буде завантажити електронний військово-обліковий документ.

До речі, ще з 19 червня у застосунку також доступний QR-код, який після оновлення даних згенерує всю інформацію щодо військовозобовʼязаного та має таку ж юридичну силу, як і паперовий документ.