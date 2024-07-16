Деталі про це розповіла в інтерв'ю ТСН заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко, інформує 24 Канал.

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Що буде з 17 липня

Як заявила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко, після 17 липня громадяни матимуть змогу далі оновлювати свої дані у будь-який зручний спосіб. Застосунок Резерв+ буде доступний і надалі. За її словами, можна буде завантажити електронний військово-обліковий документ.

Якщо 17 липня контактні дані оновлені не будуть, то керівники ТЦК зможуть розглядати це як порушення і накладати адміністративні стягнення. Під час проведення мобілізації та періоду воєнного стану ТЦК та СП мають право накладати такі штрафи. Тому ми пропонуємо нашим громадянам не очікувати необхідності сплачувати штрафи. А зробити оновлення даних через Резерв+,

– сказала вона.