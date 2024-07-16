Детали об этом рассказала в интервью ТСН заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития Екатерина Черногоренко, информирует 24 Канал.

Смотрите также Кому можно не обновлять данные в ТЦК: полный перечень категорий

Что будет с 17 июля

Как заявила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития Екатерина Черногоренко, после 17 июля граждане смогут дальше обновлять свои данные в любой удобный способ. Приложение Резерв+ будет доступно и в дальнейшем. По ее словам, можно будет загрузить электронный военно-учетный документ.

Если 17 июля контактные данные обновлены не будут, то руководители ТЦК смогут рассматривать это как нарушение и накладывать административные взыскания. Во время проведения мобилизации и периода военного положения ТЦК и СП имеют право накладывать такие штрафы. Поэтому мы предлагаем нашим гражданам не ожидать необходимости платить штрафы. А сделать обновление данных через Резерв+,

– сказала она.