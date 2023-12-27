Соответствующий проект закона №10379 опубликован на сайте Верховной Рады. В частности, Кабмин предлагает внести изменения в Административный и Уголовный кодекс, чтобы увеличить штрафы за военные правонарушения.

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Какие штрафы будут платить уклоняющие

За уклонение от постановки на учет, например, предлагают увеличить штраф в размере от пятисот до тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. То есть сумма будет составлять 8500 - 17000 гривен. Сейчас она составляет 3400 - 5100 гривен.

За нарушение законодательства об обороне, воинской обязанности и военной службе, мобилизационной подготовке и мобилизации рядовых граждан будут штрафовать на сумму от 25 500 до 34 000 гривен, а должностных лиц на 34 000 до 85 000 гривен.

Стоит отметить, что за нарушение этого законодательства в особый период штраф будет достигать от 34 000 до 51 000 грн для граждан и от 153 000 до 204 000 гривен для должностных лиц.

Заметьте ! Лиц, нарушающих законодательство во время действия особого периода, могут быть задержаны на срок до 3 часов для составления протокола, а в необходимых случаях для установления личности и/или выяснения обстоятельств правонарушения – до 3 суток.

Уголовную ответственность расширят

Уголовное наказание за уклонение от мобилизации предусмотрено в размере от 3 до 5 лет лишения свободы по состоянию на данный момент. А после принятия изменений в закон, наказание смогут применять и в отношении граждан, которые отказывают от прохождения медицинского осмотра.

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В пояснительной записке уточняют, что целью законопроекта является усовершенствование с учетом требований военного положения основ административной и уголовной ответственности за нарушение законодательства об обороне, воинской обязанности и военной службе, мобилизационную подготовку и мобилизацию.

Кроме ужесточения ответственности за военные правонарушения, Кабмин планирует разработать механизм, по которому не будут составлять протокол в случае совершения в особый период административных правонарушений.

Речь идет о случаях, когда рассмотрение правонарушений отнесено к ТЦК СП, если лицо не появляется без уважительных причин или без уведомления причин не прибытия на вызов, будучи должным образом уведомлено о дате, времени и месте вызова, и при наличии у территориальных центров комплектования и социальной. поддержки подтверждающей информации о получении лицом вызова.

Главное о новом законопроекте