Глава государства отметил, что законопроект нуждается в общественном обсуждении. На этом президент подчеркнул во время вечернего обращения к украинцам 26 декабря, передает 24 Канал.

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Люди должны понимать мотивы депутатов и военных

По словам Зеленского, законопроект о мобилизации не должен быть принят за закрытыми дверями. Его должны обсудить в обществе.

Президент подчеркнул, что важно, чтобы люди понимали позицию военного командования и предложения депутатов. Они должны знать мотивы тех или иных изменений, предложенных новым законопроектом, и видеть, как решаются вопросы, уже существующие у защитников в Силах обороны.

Закон – это то, что касается всех. Каждого в государстве. Будет правильно, чтобы на базе комитета Верховной Рады Украины военные вместе с депутатами определились с тем, как именно на законодательном уровне должен быть обеспечен следующий год для наших Сил обороны. Ждем окончательного текста закона,

– отреагировал Зеленский.

"Это справедливо": что думает Залужный по поводу законодательной инициативы Кабмина

Главнокомандующий, комментируя предложение Кабмина, заявил, что оно призвано установить справедливость в вопросе мобилизации. Залужный подчеркнул, что служить должны все.

В то же время, он уточнил, что этот законопроект не готовили Вооруженные силы, поскольку не имеют для этого полномочий. В то же время они сотрудничали с Минобороны, которое, собственно, и могло представить инициативы правительству.

Предусматривающие законопроекты

25 декабря Кабмин зарегистрировал законопроект о мобилизации и военной службе.

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