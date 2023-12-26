Глава государства отметил, что законопроект нуждается в общественном обсуждении. На этом президент подчеркнул во время вечернего обращения к украинцам 26 декабря, передает 24 Канал.
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Люди должны понимать мотивы депутатов и военных
По словам Зеленского, законопроект о мобилизации не должен быть принят за закрытыми дверями. Его должны обсудить в обществе.
Президент подчеркнул, что важно, чтобы люди понимали позицию военного командования и предложения депутатов. Они должны знать мотивы тех или иных изменений, предложенных новым законопроектом, и видеть, как решаются вопросы, уже существующие у защитников в Силах обороны.
Закон – это то, что касается всех. Каждого в государстве. Будет правильно, чтобы на базе комитета Верховной Рады Украины военные вместе с депутатами определились с тем, как именно на законодательном уровне должен быть обеспечен следующий год для наших Сил обороны. Ждем окончательного текста закона,
– отреагировал Зеленский.
"Это справедливо": что думает Залужный по поводу законодательной инициативы Кабмина
Главнокомандующий, комментируя предложение Кабмина, заявил, что оно призвано установить справедливость в вопросе мобилизации. Залужный подчеркнул, что служить должны все.
В то же время, он уточнил, что этот законопроект не готовили Вооруженные силы, поскольку не имеют для этого полномочий. В то же время они сотрудничали с Минобороны, которое, собственно, и могло представить инициативы правительству.
Предусматривающие законопроекты
25 декабря Кабмин зарегистрировал законопроект о мобилизации и военной службе.
Документ предлагает:
- снизить призывной возраст с 27 лет до 25;
- отменить срочную службу и вместо нее установить всеобщую военную службу, которую должны пройти все мужчины до 25 лет;
- предоставить полномочия органам городского самоуправления содействовать мобилизации;
- разрешить посылать повестки через электронный кабинет и по электронной почте;
- предусмотреть право на демобилизацию после 36 месяцев службы;
- предоставить право отдыха не менее 2 месяцев военным, которые в течение шести месяцев непрерывно вовлечены в боевые действия;
- санкции для уклонистов;
- граждане, состоящие на военном учете, должны всегда иметь при себе военный документ;
- ликвидация понятия "ограниченно пригодный";
- ввод нового военного звания – рекрут.