Валерий Залужный выразил уверенность, что западные партнеры останутся рядом с Украиной и предоставят ей необходимое количество вооружения. Об этом генерал сказал во время общения с журналистами на брифинге 26 декабря.

Смотрите также Увольнять, чтобы они шли отдыхать, – Залужный о дальнейшей судьбе срочников

Оружие будет

Кроме того, Главнокомандующий отметил, что не зависящие от Запада потребности уже сформированы и находятся на рассмотрении Минобороны. Некоторые даже начали реализовывать.

2023 убедил, что Западу можно доверять. Залужный подчеркнул, что Украина имела "амбициозные" цели на этот год по военному обеспечению. Серьезное сотрудничество с партнерами не разочаровало.

Напомним, что Залужный объяснил, откуда взялась цифра, озвученная Зеленским во время пресс-конференции 19 декабря, говоря о просьбе от военных относительно дополнительной мобилизации полмиллиона человек.

Генерал заметил, что военное командование "не делало ни одного запроса на какие-либо цифры". Он отметил, что эта цифра "учитывает покрытие возникшего некомплекта, формированию новых воинских частей, а также прогнозирование наших потерь, которые можем мы понести в течение следующего года".

Министр обороны Умеров подтвердил слова Залужного о готовности Украины обеспечить мобилизованным необходимым.

"Мы все спланировали. Дальше не хотим обходить детали: что спланировали, как мы будем это делать", – отметил чиновник.

Также журналисты спросили Умерова, откуда именно планируют брать деньги на экипировку для новых мобилизованных, однако ответа получить не смогли.

Залужный о новом законопроекте

Во время пресс-конференции Залужный прокомментировал новый законопроект о мобилизации, зарегистрированый Кабмином вечером 25 декабря. Генерал заметил, что этот документ призван обеспечить справедливость в вопросе мобилизации. Потому что "защищать Украину должны все", подчеркнул главком.

В то же время Главнокомандующий уточнил, что ВСУ не подавали никаких законопроектов в Кабмин, ведь у них нет таких полномочий. Вооруженные силы сотрудничали с Минобороны, чтобы проследить, не были ли приняты решения, препятствующие работе военного руководства. Залужный предположил, что именно Министерство обороны могло подать правительству инициативы по новому законопроекту о мобилизации.