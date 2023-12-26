Свою позицию он высказал во время закрытого брифинга 26 декабря, передает 24 Канал. По его словам, законопроект создан для справедливости в вопросе мобилизации.

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"Этот закон именно для того, чтобы была справедливость. Защищать Украину должны все", – сказал Главком ВСУ.

Какой должна быть подготовка мобилизованных

Главнокомандующий ВСУ согласен с любыми инициативами, даже повышающими ответственность за попадание человека на фронт неподготовленным.

Такого быть не может. У нас есть отличная возможность использовать как наши возможности, так и возможности наших партнеров – и они уделяют подготовке наших войск большое внимание,

– подчеркнул Залужный.

Главком ВСУ рассказал о подготовке мобилизованных к войне и отдельно уделил внимание молодежи от 18 до 25 лет. Залужный хочет, чтобы в армию приходили люди, которые могут выполнять боевые задания.

Кто работал над новым проектом закона

Кабинет министров Украины 26 декабря внес в Верховную Раду два законопроекта:

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы";

"О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовном кодексе Украины об усилении ответственности за военные правонарушения".

Инициатором обоих законопроектов указан премьер-министр Денис Шмыгаль. Валерий Залужный подчеркнул, что никаких документов ВСУ не подавали в Кабмин.

Никаких подач каких-либо законопроектов ВСУ или Генштаб ВСУ не делали и не могут делать. Потому что ВСУ и Генштаб лишены такой функции как законодательная инициатива. ВСУ никаких документов Кабмину не подавали,

– сказал Главком.

По его словам, ВСУ работали с Минобороны. Залужный отметил, что в состав рабочей группы вошли представители ВСУ, которые следили за соблюдением механизмов, применяемых в военном управлении. В частности, чтобы на законодательном уровне не приняли те или иные решения, которые могут помешать работе военного командования.

Главнокомандующий ВСУ высказал предположение, что именно Минобороны, вероятно, подавало эти законодательные инициативы в Кабмин.