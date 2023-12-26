Свою позицію він висловив під час закритого брифінгу 26 грудня, передає 24 Канал. За його словами, законопроєкт створено для справедливості у питанні мобілізації.

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"Цей закон саме для того, щоб була справедливість. Захищати Україну мають усі", – мовив Головком ЗСУ.

Якою має бути підготовка мобілізованих

Головнокомандувач ЗСУ згодний з будь-якими ініціативами, які навіть підвищують відповідальність за потрапляння людини на фронт непідготованою.

Такого бути не може. У нас є чудова можливість використовувати як наші можливості, так і можливості наших партнерів – і вони приділяють підготовці наших військ велику увагу,

– наголосив Залужний.

Головком ЗСУ розповів про підготовку мобілізованих до війни й окремо приділив увагу молоді від 18 до 25 років. Залужний хоче, щоб у військо приходили люди, які можуть виконувати бойові завдання.

Хто працював над новим проєктом закону

Кабінет міністрів України 26 грудня вніс до Верховної Ради два законопроєкти:

"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби";

"Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за військові правопорушення".

Ініціатором обох законопроєктів вказаний прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Валерій Залужний наголосив, що жодних документів ЗСУ не подавали в Кабмін.

Жодних подань будь-яких законопроєктів ЗСУ або Генштаб ЗСУ не робили й не можуть робити. Бо ЗСУ та Генштаб позбавлені такої функції як законодавча ініціатива. ЗСУ ніяких документів Кабміну не подавали,

– мовив Головком.

За його словами, ЗСУ працювали з Міноборони. Залужний зауважив, що до складу робочої групи увійшли представники ЗСУ, які стежили дотриманням механізмів, які застосовують у військовому управлінні. Зокрема, щоб на законодавчому рівні не ухвалили тих чи інших рішень, які можуть завадити роботі військового командування.

Головнокомандувач ЗСУ вислови припущення, що саме Міноборони, ймовірно, подавало ці законодавчі ініціативи до Кабміну.