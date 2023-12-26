Залужний в ефірі телемарафону наголосив, ці структури не володіють інформацією навіть для того, щоб розуміти можливість такого кроку. Детальніше про заяви головнокомандувача щодо нового законопроєкту – інформує 24 Канал.
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Залужний про є-повістки
Валерій Залужний розповів, що пункти щодо електронних повісток у законопроєкту не є пропозицією Генштабу чи Збройних сил. Головнокомандувач зазначив, що вони навіть не мають можливості оцінити, чи можливо це. Однак вони приймають ці методи.
Ми раді будь-якому способу, який забезпечить нашу потребу в людях,
– сказав він.
Залужний додав, що якщо ця потреба буде закрита за допомогою електронних повісток – то це добре. Якщо іншими способами – також добре. Однак ці питання розглядали інші структури.
Те ж стосується і так званого "реєстру боржників". Залужний наголосив, що Збройні Сили мають лише воювати – отримувати ресурси і виконувати завдання. Вони не можуть думати про те, щоб втрутитися в цивільне життя. Для цього є відповідні центральні органи влади
Головнокомандувач про мобілізацію
- Валерій Залужний наголосив, що ЗСУ чи Генштаб взагалі не робили жодних подань до Кабміну. Вони позбавлені такої функції, як законодавча ініціатива. Однак представники Збройних Сил працювали з Міноборони – вони слідкували, щоб не було порушень механізму служби.
- Головнокомандувач наголосив, що для нього та війська головне, щоб люди, які прийшли, могли виконувати поставлені їм завдання. Питанням відстрочки займаються зовсім інші органи – армія потребує людей, боєприпасів й зброї для того, щоб продовжувати ведення бойових дій.
- Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що не озвучує цифру у 400 чи 500 тисяч осіб, яких потрібно залучити до війська, як припускали раніше. Цифра залежить від завдань у наступному році. Це не означає, що мобілізація проходитиме одномоментно – когось призвуть у січні, а когось у грудні 2024 року.