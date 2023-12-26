Залужний в ефірі телемарафону наголосив, ці структури не володіють інформацією навіть для того, щоб розуміти можливість такого кроку. Детальніше про заяви головнокомандувача щодо нового законопроєкту – інформує 24 Канал.

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Залужний про є-повістки

Валерій Залужний розповів, що пункти щодо електронних повісток у законопроєкту не є пропозицією Генштабу чи Збройних сил. Головнокомандувач зазначив, що вони навіть не мають можливості оцінити, чи можливо це. Однак вони приймають ці методи.

Ми раді будь-якому способу, який забезпечить нашу потребу в людях,

– сказав він.

Залужний додав, що якщо ця потреба буде закрита за допомогою електронних повісток – то це добре. Якщо іншими способами – також добре. Однак ці питання розглядали інші структури.

Те ж стосується і так званого "реєстру боржників". Залужний наголосив, що Збройні Сили мають лише воювати – отримувати ресурси і виконувати завдання. Вони не можуть думати про те, щоб втрутитися в цивільне життя. Для цього є відповідні центральні органи влади

Головнокомандувач про мобілізацію