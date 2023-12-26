Залужний в ефірі телемарафону наголосив, що жодних документів ЗСУ не подавали Кабміну. Це – неможливо, інформує 24 Канал.

Зверніть увагу Військове командування не називало жодних цифр, – Залужний про необхідну кількість військових

Жодних подань будь-яких законопроєктів ЗСУ або Генштаб ЗСУ не робили й не можуть робити. Бо ЗСУ та Генштаб позбавлені такої функції як законодавча ініціатива. ЗСУ ніяких документів Кабміну не подавали,

– наголосив Залужний.

Представники ЗСУ працювали у робочій групі з Міноборони

Водночас він додав, що ЗСУ працювали з Міноборони. До складу робочої групи увійшли, зокрема, представники ЗСУ. Вони стежили за тим, щоб не порушувалися механізми, які застосовують у військовому управлінні. Щоб на законодавчому рівні не ухвалили тих чи інших рішень, які можуть завадити роботі військового командування.

За словами Залужного, саме Міноборони, ймовірно, подавало ці законодавчі ініціативи до Кабміну.

Що варто розуміти

У ЗСУ формують запити усього необхідного для того, аби продовжувати ефективно вести бойові дії. Зокрема, мовиться про запити на людей, боєприпаси, озброєння. Залужний наголосив, що у ЗСУ показують орієнтовні цифри, які необхідні, аби виконати поставлені завдання. Всі ці пропозиції ЗСУ подають до Міноборони. Своєю чергою у Міноборони реалізують ці запити на законодавчому рівні.

Законопроєкт про мобілізацію – головне

Увечері 25 грудня у Раді зареєстрували новий законопроєкт про мобілізацію і проходження військової служби. Зокрема, пропонують знизити призовний вік з 27 до 25 років, а також – скасувати строкову службу. Окрім того, мовиться, що замість строкової служби має з'явиться базова військова служба. Її усі громадяни України мають пройти до досягнення 25 років.

Окрім того, документ передбачає, що в Україні взагалі може зникнути таке поняття як "обмежена придатність". За наслідком огляду військово-лікарські комісії визначатимуть, чи чоловік придатний або непридатний до військової служби. Ті, хто вже пройшов ВЛК і має висновок "обмежена придатність", мають пройти її ще раз упродовж 6 місяців після ухвалення законопроєкту.