Валерій Залужний в ефірі телемарафону також розповів про підготовку мобілізованих до війни, передає 24 Канал. Зауважимо, що Генштаб не робив подань, але працював з Міноборони щодо нового законопроєкту про мобілізацію.

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Мобілізація поділиться на періоди

Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що не озвучує цифру у 400 чи 500 тисяч осіб, яких потрібно залучити до війська, як припускали раніше.

"Єдине, хочу підтвердити, що ця цифра формується з огляду на те, зокрема, які завдання виконуватимуться у наступному році. Це не значить, що ця цифра завтра повинна бути поставлена", – зауважив Залужний.

Головком ЗСУ заявив, що говорить про "загальну потребу" у мобілізованих.

Ця потреба, звісно, розбита на періоди. Хтось буде мобілізований у січні, а хтось навіть у грудні,

– пояснив головком Залужний.

Людину не можна відправити на фронт непідготовленою

Залужний також пояснив, що людей необхідно забезпечити усім необхідним – одягом, зброєю, а також підготовкою. Тож одномоментно мобілізувати велику кількість людей просто не вийде.

"Я згоден з будь-якими ініціативами, які підвищують відповідальність за потрапляння людини на фронт непідготованою. Такого бути не може. У нас є чудова можливість використовувати як наші можливості, так і можливості наших партнерів – і вони приділяють підготовці наших військ велику увагу", – наголосив Залужний.

Генерал пояснив, що можливості України в цьому сенсі "фактично необмежені". Так, Україна може готувати до 10 бригад повного складу. Цими можливостями уже користуються на практиці.

Робота ТЦК не є задовільною

Зауважимо, що на зустрічі із журналістами Валерій Залужний прокоментував також роботу ТЦК. За словами головкома, він поки не дуже задоволених їхньою роботою. А результатом незадовільної роботи ТЦК і є обговорення нового законопроєкту про мобілізацію.

Ми простежили, щоб ключові посади, які безпосередньо працюють над організацією процесу у ТЦК, залишилися і, відповідно, продовжили свою роботу. Тому я думаю, що ми з цим завданням упораємося. Що стосується безпосередніх керівників — скажемо так, робота йде далі,

– розповів Залужний.

Головком також додав, що люди, які працюють у ТЦК, мають володіти певним набором навичок та знань, аби ефективно виконувати свої обов'язки.