Залужный в эфире телемарафона подчеркнул, эти структуры не владеют информацией даже для того, чтобы понимать возможность такого шага. Подробнее о заявлениях главнокомандующего касательно нового законопроекта – информирует 24 Канал.

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Залужный о е-повестках

Валерий Залужный рассказал, что пункты по электронным повесткам в законопроекте не являются предложением Генштаба или Вооруженных сил. Главнокомандующий отметил, что у них даже нет возможности оценить, возможно ли это. Однако они принимают эти методы.

Мы рады любому способу, который обеспечит нашу потребность в людях,

– сказал он.

Залужный добавил, что если эта потребность будет закрыта с помощью электронных повесток – это хорошо. Если другими способами – тоже хорошо. Однако эти вопросы рассматривались другими структурами.

То же касается и так называемого "реестра должников". Залужный отметил, что Вооруженные Силы должны только воевать – получать ресурсы и выполнять задачи. Они не могут думать о том, чтобы вмешаться в гражданскую жизнь. Для этого есть соответствующие центральные органы власти.

Главнокомандующий о мобилизации