Валерий Залужный на брифинге рассказал, что военных могут демобилизовать через 36 месяцев службы. Он также рассказал, при каких условиях это может произойти, передает 24 Канал.
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Существует два фактора
Комментируя вопрос демобилизации, Главнокомандующий ВСУ выделил два фактора, которые влияют на то, сможет ли боец демобилизоваться через 36 месяцев службы.
Первый фактор это то, что не будет обострений на фронте, и второй – что этих людей через 36 месяцев будет кем заменить,
– сказал он.
Кроме этого, Залужный также отметил, что понимает, что наши защитники делают свое дело в сверхсложных условиях, поэтому хотелось бы, чтобы они понимали, люди, идущие в армию, и особенно те, кто уже служит, четко понимали, сколько им необходимо будет воевать.
Законопроект об изменениях в мобилизации
- В Верховной Раде зарегистрировали новый законопроект о мобилизации и прохождении военной службы. Также нардепы зарегистрировали отдельный законопроект об ужесточении ответственности за военные правонарушения. Следует отметить, что это только проекты закона. То есть они могут измениться при обсуждении и внесении поправок.
- Законопроект предлагает снизить призывной возраст с 27 до 25 лет и отменить срочную службу – всех срочников уволят с военной службы, по желанию они могут заключить контракт. Если срочника мобилизуют, то призвать его могут только через 6 месяцев после увольнения со срочной службы.
- В то же время перечень людей, имеющих право на отсрочку и бронирование, значительно сократят. В частности, права на отсрочку от призыва могут быть лишены государственные служащие, работники Бюро экономической безопасности Украины, Государственной исполнительной службы Украины и прокуратуры.