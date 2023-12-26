Валерий Залужный в эфире национального телемарафона прокомментировал новый Законопроект 10379. Об этом пишет 24 Канал.

Смотрите также Генштаб не делал подач, но работал с Минобороны, – Залужный о законопроекте по мобилизации

Валерий Залужный прокомментировал вопрос отсрочки

Комментируя вопросы журналиста относительно изменений в отсрочке Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подчеркнул, что для него и войска главное, чтобы люди, которые пришли, могли выполнять поставленные им задачи.

Он отметил, что не в его компетенции говорить, кто какую отсрочку будет иметь и кого именно государство будет вызывать. Главное, чтобы были люди, которые могли вступить в ряды ВСУ.

Мне главное, чтобы пришли люди в армию и могли выполнять поставленные задачи… То, кто какую будет иметь отсрочку или кто не будет иметь… На сегодняшний день я считаю, что это не моя компетенция. Для этого есть центральный орган исполнительной власти, который может это определить. Еще раз повторюсь, что мне нужны люди, мне нужны боеприпасы и мне нужно оружие для того, чтобы продолжать ведение боевых действий,

– подчеркнул он.

К слову, также Залужный отметил, что на сегодняшний день оперирование степенью инвалидностью не является главным во время мобилизации, ведь именно ВВК определяет пригодность или непригодность к службе. Он напомнил, что в законопроекте также планируется убрать понятие "ограниченно пригодный".

Мы с абсолютным уважением относимся к тем людям, которые находятся в гражданской среде и мы хотим, чтобы войско пополняли люди, которые могут по своим показателям воевать,

– добавил Главнокомандующий.

В то же время, он подчеркнул, что пригодность и непригодность будет решать ВВК.

Кого могут лишить права на отсрочку