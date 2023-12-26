Об этом Валерий Залужный заявил на закрытом брифинге. Он считает, что людей, которые проходили срочную службу во время военного положения, нужно освободить, чтобы они могли отдохнуть, передает 24 Канал.

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Залужный прокомментировал дальнейшую судьбу срочников

Главнокомандующий ВСУ отметил, что еще летом 2023 года украинское командование не было готово освободить срочников от службы в армии. Однако уже в конце ноября, согласовав все вопросы, Генштаб ВСУ направил предложение о демобилизации срочников из армии в Министерство обороны Украины.

Сейчас срочники не нужны. Наша четкая позиция – их освобождать, чтобы они шли отдыхать,

– сказал Залужный.

Генерал также отметил, что относительно дальнейшей судьбы демобилизованных срочников он поддерживает предложение, которое содержится в законопроекте об изменениях в мобилизации украинцев.

Обратите внимание! В пояснительной записке к законопроекту об изменениях в мобилизации, который 25 декабря внес в Верховную Раду Кабмин, отмечено, что хотят исключить срочную военную службу как вид военной службы. Таким образом, всех военнослужащих срочной военной службы предлагают уволить в запас.

Главнокомандующий ВСУ рассказал о демобилизации военных