Про це Валерій Залужний заявив на закритому брифінгу. Він вважає, що людей, які проходили строкову службу під час воєнного стану, треба звільнити, аби вони могли відпочити, передає 24 Канал.

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Залужний прокоментував подальшу долю строковиків

Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що ще влітку 2023 року українське командування не було готове звільнити строковиків від служби в армії. Однак уже наприкінці листопада, узгодивши всі питання, Генштаб ЗСУ надіслав пропозицію про демобілізацію строковиків з армії до Міністерства оборони України.

Нині строковики непотрібні. Наша чітка позиція — їх звільняти, щоб вони йшли відпочивати,

– сказав Залужний.

Генерал також зазначив, що стосовно подальшої долі демобілізованих строковиків він підтримує пропозицію, яка міститься в законопроєкті щодо змін у мобілізації українців.

Зверніть увагу! У пояснювальній записці до законопроєкту про зміни у мобілізації, який 25 грудня вніс у Верховну Раду Кабмін, зазначено, що хочуть виключити строкову військову службу, як вид військової служби. Таким чином всіх військовослужбовців строкової військової служби пропонують звільнити у запас.

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