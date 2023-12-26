Валерій Залужний висловив упевненість, що західні партнери залишаться поряд з Україною і нададуть їй необхідну кількість озброєння. Про це генерал сказав під час спілкування з журналістами на брифінгу 26 грудня.

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Зброя буде

Крім того, Головнокомандувач зазначив, що потреби, які не залежать від Заходу, вже сформовані і перебувають на розгляді Міноборони. Деякі вже навіть почали реалізовувати.

2023 рік переконав, що Заходу можна довіряти. Залужний зазначив, що Україна мала "амбітні" цілі на цей рік щодо військового забезпечення. Серйозна співпраця з партнерами не розчарувала.

Нагадаємо, що Залужний пояснив, звідки взялася цифра, яку озвучив Зеленський під час пресконференції 19 грудня, говорячи про прохання від військових щодо додаткової мобілізації пів мільйона людей.

Генерал зауважив, що військове командування "не робило жодного запиту на якісь цифри". Він наголосив, що ця цифра "враховує покриття поточного некомплекту, який виник, формуванню нових військових частин, а також прогнозування наших втрат, які можемо ми понести упродовж наступного року".

Міністр оборони Умєров підтвердив слова Залужного щодо готовності України забезпечити мобілізованих необхідним.

"Ми все спланували. Далі не хочемо обходити деталі: що спланували, як ми будемо це робити", –зазначив посадовець.

Також журналісти запитали Умєрова, звідки саме планують брати гроші на екіпірування для нових мобілізованих, однак відповіді отримати не змогли.

Залужний про новий законопроєкт

Під час пресконференції Залужний прокоментував новий законопроєкт про мобілізацію, який зареєстрував Кабмін увечері 25 грудня. Генерал зауважив, що цей документ покликаний забезпечити справедливість у питанні мобілізації. Бо "захищати Україну мають усі", наголосив главком.

Водночас Головнокомандувач уточнив, що ЗСУ не подавали жодних законопроєктів до Кабміну, адже не мають таких повноважень. Збройні сили співпрацювали з Міноборони, аби прослідкувати, щоб не було ухвалено рішень, які перешкоджатимуть роботі військового керівництва. Залужний припустив, що саме Міністерство оборони могло подати до уряду ініціативи щодо нового законопроєкту про мобілізацію.